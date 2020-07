Rankschilderingen keren dankzij Cibapstudenten terug in oude burgemeesterswoning in Kampen

,,Henrick Aeltsz was een vermogend man, hij had geld om een stenen huis te bouwen. Het versieren van balken met rankschilderingen was ook alleen iets voor de rijkere’’, weet Elise van Heck, directeur van het Huys der Kunsten aan de Voorstraat in Kampen. ,,In het bouwhistorisch rapport dat in 1997 is gemaakt, staan overtekeningen van de rankschilderingen die zijn gevonden.’’