Rapport ‘blundergarage’ Buitenhaven Kampen blijft uit

„Er is op dit moment nog geen duidelijkheid. Zodra er wat te melden is, laten we dit weten’’, klinkt het vanuit het stadhuis. De gemeente heeft al wel laten weten alle gemaakte onkosten rondom de ‘blundergarage’ terug te willen van de ontwerper of de uitvoerder. Hoe groot de totale schade is, is ook nog niet bekend.