Rapport Buitenhaven Kampen blijft potdicht - en de garage zelf ook

De onderste helft van de parkeergarage Buitenhaven is sinds gisterochtend 08.00 uur definitief afgesloten voor auto’s. Het is nu niet meer mogelijk om ‘de parkeerplaatsen van het benedendek te bereiken of te verlaten’, aldus de gemeente in een brief die onder de ruitenwissers van de enige nog overgebleven auto is geschoven.

Dat laatste klopt niet helemaal. De rijbaan naar beneden is inderdaad hermetisch afgesloten met een paar hekken, maar via de voetgangerstrappen aan de zijkant is het half verzonken parkeerdek nog steeds prima te bereiken. Daar is te zien dat er dus nog maar een achtergebleven auto staat, en een slordig neergegooide fiets.

Het rapport over wat er nou precies mis is met de parkeergarage is inmiddels binnen. Maar de gemeente wil nog niet zeggen wat er in staat. ,,We gaan dit rapport eerst bestuderen en bespreken met de betrokken partijen voordat we er iets over kunnen zeggen’’, aldus de gemeente. ,,Hier gaat enige tijd overheen vanwege de vakantieperiode.’’

Mysterieuze vlekken

Op 12 juli dit jaar kondigde de gemeente een eigen onderzoek aan naar de situatie van de parkeergarage, waar geparkeerde auto’s last kregen van mysterieuze vlekken door lekwater uit het dak van de garage. Ook besloot de gemeente toen een onderzoek uit te voeren naar de scheurvorming op het bovendek. ‘Binnen twee weken wordt de rapportage van het onderzoek verwacht’, zo liet de gemeente toen weten. Maar de bevindingen hebben wat langer op zich laten wachten dan verwacht.

Het leeuwendeel van de onderop geparkeerde auto’s is inmiddels vertrokken, maar de enige auto die er nu nog staat zal niet door de gemeente worden verwijderd. ,,De auto die er nog geparkeerd staat, blijft daar staan’’, zegt de gemeente. ,,We gaan er vanuit dat dit te maken heeft met de vakantie. De eigenaar kan zich melden bij de gemeente.’’

Gissen naar de oorzaak