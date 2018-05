Rechter: geen bewijs voor appen bij horrorcrash N50, chauffeur krijgt 500 euro boete

Zo zag Hubert Spans zijn woonplaats Kampen vanuit de lucht

16 mei Vlieg ik over mijn eigen woonplaats? Zie ik mijn eigen huis? Het is een vraag die vakantiegangers zichzelf stellen als ze in een vliegtuig over Nederland vliegen. Hubert Spans had geluk. De Kampenaar vloog onlangs over de stad en stuurde deze foto's.