Rechter: hondentrainer uit IJsselmuiden moet binnen zeven dagen stoppen

Zaterdag­markt niet terug naar de Plantage in Kampen, maar wel langs de IJsselkade of op Unieplein?

28 augustus De zaterdagmarkt in Kampen gaat voorlopig niet terug naar de Plantage, zoals de marktlieden graag willen. Wethouder Geert Meijering blijft bij het besluit om de kramen niet in de buurt van het horecaplein neer te zetten. Wel is hij bereid om in overleg met de markthandelaren te kijken naar andere locaties dan de tijdige locatie aan de Nieuwe Markt.