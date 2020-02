Rechter stuurt zorgaanbieder IZW en Kampen terug naar overlegtafel

Deze 50 jaar oude techniek zorgt voor donkere straten in Overijssel (en verlich­ting overdag)

18:53 Netbeheerder Enexis is ten einde raad. Al drie dagen hapert de straatverlichting in delen van Overijssel. Duizenden lantaarns gaan ’s avonds niet aan of branden juist overdag. Een oplossing lijkt nog niet in zicht, omdat de vijftig jaar oude techniek achter lantarenpalen hopeloos verouderd is.