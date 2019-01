‘Rechtsaffer’ zorgt voor glibberbocht onderaan Stadsbrug Kampen

Het voorsorteervak is geplaatst in augustus 2017. Sindsdien komen er bij de gemeente klachten binnen over de gladde bocht vanaf de brug naar de IJsselkade. Sinds november krijgt Kampen minimaal één klacht per maand binnen. Dit blijkt het topje van de ijsberg te zijn. Vorige week viel wijkagent Jean Louis Becker op het rode asfalt in de glibberbocht. Uit reacties op sociale media blijkt dat vrijwel dagelijks fietsers onderuit gaan.