Reclamebelasting voor ondernemers Haatland, in IJsselmuiden zorgt de invoering nog voor gesteggel

Ouderwetse inbreker nauwelijks nog actief op Kamper bedrijven­ter­rei­nen

Een ‘ouderwetse’ inbraak komt op de bedrijventerreinen in en rond Kampen nog maar sporadisch voor. Dat is volgens politiechef Johan Ekkel onder meer toe te schrijven aan de maatregelen die zijn getroffen om in aanmerking te kunnen komen voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dat is vandaag opnieuw voor een periode van drie jaar toegekend aan de bedrijventerreinen in Kampen en IJsselmuiden.

9 maart