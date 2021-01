Reclameobject hulpverleningsorganisatie aan IJsselkade in Kampen moet verdwijnen

Jehova’s verhuizen van Kamper stadspark naar Stations­kwar­tier

De Jehova's Getuigen in Kampen gaan verhuizen van het stadspark naar een nieuwe kerk in het Stationskwartier. De vergunning voor de bouw van een nieuwe Koninkrijkszaal, zoals de Jehova's hun ontmoetingsplek noemen, is door de gemeente Kampen verleend. Wanneer de bouw start, is nog niet bekend.