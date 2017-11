Reevesluis: nieuwe verbinding tussen oude en nieuwe land

Ook aan de kanovaarders is gedacht. Langs de sluis komt een plek waar ze hun kano te water kunnen laten. ,,Dit zijn wensen uit de omgeving, daar willen we graag gehoor aan geven'', zegt Ype Heijsman van Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Burgemeester Bort Koelewijn van Kampen, grappend: ,,Wij vangen het water uit Zwolle op, het is mooi dat onze inwoners er ook nog iets aan hebben.'' Ook aan de vismigratie is overigens gedacht bij het ontwerp van de sluis. Maar de belangrijkste functie is natuurlijk het keren van water. Uit het Reevediep, welteverstaan. Deze nieuwe hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer voert bij extreem weer (hoog) IJsselwater af richting IJsselmeer. En de Reevesluis stuurt het in de goede richting.

Schutsluis

De bouw is in volle gang, donderdagmorgen vindt de officiële aftrap plaats. ,,Wat is er in een jaar tijd ontzettend veel gedaan'', blikt Heijsman hierbij terug. De werkzaamheden begonnen in 2016, maar werden stilgelegd omdat besloten werd een schutsluis - die schepen van het ene naar het andere waterpeil leidt - te bouwen in plaats van een keersluis. Heijsman: ,,In december werd het bestuursakkoord gesloten, inmiddels wordt er weer gebouwd. Natuurlijk hadden we al een aannemer, maar los daarvan is het ontzettend snel gegaan.''

Dynamisch waterpeil