Regio met handen in haar om ongeluksweg N50: verkeerspsycholoog stelt snelheidsverlaging voor als tijdelijke maatregel

PVV: ‘Falend uitstelbe­leid’ oorzaak van ellende op N50

10 augustus ‘Falend uitstelbeleid van deze regering’ is er volgens de PVV-fractie in de Tweede Kamer de oorzaak van dat het keer op keer mis gaat op de N50. Volgens het Twentse Kamerlid Roy van Aalst is het ‘gewoon schaamteloos’ dat automobilisten daardoor langer van een onveilige weg gebruik moeten maken, met ‘steeds meer’ ongelukken tot gevolg.