Renée Bouwman tijdelijk raadslid in Kampen

Bouwman wordt in de raadsvergadering van donderdag benoemd als raadslid. Zij is geen nieuw gezicht in de Kamper politiek. Sinds maart vorig jaar is ze lid van de commissie Ruimtelijke Ordening. Bouwman zet zich in voor vergroening in de stad en dierenwelzijn. Naast haar politieke werk heeft ze een uitgeverij voor kinderboeken en zorgt ze voor haar drie kinderen.