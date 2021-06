Restauranteigenaar ziet ineens kraan hangen boven zijn terras in Kampen: gemeente grijpt in

Het gaat er nu dan tóch van komen: woningbouw in Kamperzee­dijk

22 juni Jarenlang werd er in Kamperzeedijk gesproken over de bouw van woningen op een locatie naast Selles Auto’s. Toch gebeurde er jarenlang niets. Nu kan de vlag kan uit: na de afbraak van drie min of meer vervallen panden zijn metselaars, timmerlieden en installateurs druk bezig met de bouw van de eerste zes woningen. En er komen er nog acht bij.