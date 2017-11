Restaureren toren Bovenkerk Kampen kost ruim 8 ton

Van oud kantoorpand naar nieuwe woning: 'Het is een mooi opstapje'

13 november Wonen in een oud kantoorpand of in een voormalige kledingzaak, het komt steeds vaker voor. Uit cijfers van het CBS blijkt dat door transformaties van bestaande gebouwen zoals kantoren, fabriekspanden of winkels in 2016 ruim 8.000 nieuwe woningen zijn ontstaan. In onze regio is Apeldoorn koploper.