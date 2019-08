Rick en Lilian uit Kampen halen met ‘kubusmarathon’ 1500 euro op voor onderzoek naar kinderkanker

Vijf vragen Waarom wilde dieren vaker en vaker in onze koplampen verschij­nen

13:43 Reeën, herten, zwijnen; het aantal wildaanrijdingen loopt op. Vorig jaar telde Stichting Wildaanrijdingen Nederland, die de cijfers bijhoudt voor Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland, al méér dodelijke wildaanrijdingen dan in 2017. Dit jaar lijkt dat aantal weer hoger te worden van 400 naar 500 dode dieren per maand, alleen al in het geregistreerde gebied. Hoe komt dat? Vijf vragen over wilde dieren in het zicht van onze koplampen.