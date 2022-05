Rick is blij met energietoeslag: zijn thermostaat stond op 14 graden in de winter

Nieuwe Windesheim-baas wil universi­teit naar Zwolle halen: ‘Liever vandaag dan morgen’

Inge Grimm is de nieuwe bestuursvoorzitter van Hogeschool Windesheim. Zij wil dat opleidingen nog meer aansluiten op de wensen van bedrijven in de regio. Én Grimm hoopt van Zwolle een universiteitsstad te maken, daarover lopen al gesprekken met een universiteit elders in het land.

14 mei