Rij-instructrice Remziye (55) gewond bij aanrijding, daders rijden door: ‘Mama ligt plat en heeft pijn’

Zwanger? Vanaf volgende maand kun je in Kampen terecht voor medische echo’s en pretecho’s

Wie zwanger is en in Kampen of omgeving woont, hoeft vanaf volgende maand geen kilometers meer te rijden voor een medische echo of een zogeheten pretecho. Arjanne Hollander, eigenaresse van echopraktijk Goud opent een locatie in Kampen.

17 januari