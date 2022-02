‘Rij van Fibonacci’ siert straks de Bovenkerk in Kampen

Noem het een kaarsenstandaard, of een kandelaar; feit is dat de standaard straks waxinelichtjes moet dragen die door bezoekers van de Bovenkerk zullen worden aangestoken. De standaard is gebaseerd op het principe van de ‘rij van Fibonacci’ uit de elfde eeuw laat meestersmid Sven de Lang de tekeningen zien. ,,De bladeren van planten bijvoorbeeld die elkaar niet mogen overlappen omdat ze anders te weinig zon vangen, allemaal komt het terug in een draai van 137 en een halve graad. Je ziet het bijvoorbeeld ook terug in bijvoorbeeld de draai van de zaden in zonnebloemen, dat is ook het principe van de rij van Fibonacci.”