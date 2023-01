Rijden over een nieuwe brug en éindelijk een besluit over de IJsselkogge: dit gebeurt er in 2023 in Kampen

Vele jaren na zwembad­moord moet Johan L. uit Kampen 7 jaar cel in omdat hij het wapen leverde

De 57-jarige Johan L. uit Kampen moet voor zijn rol in de moord op Jan Elzinga, die in 2012 voor de zwembadpoort in Marum werd doodgeschoten, een celstraf van 7 jaar uitzitten. De rechtbank in Groningen vond bewezen dat de man het moordwapen regelde.

23 december