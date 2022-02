Rijksrecherche spreekt Gemeente Belang Kampen vrij van ondermijning

,,Het riekt naar ondermijning”, was het vermoeden van wethouder Albert Holtland (toen nog de beoogd nummer 2 op de verkiezingslijst van GBK) toen hij in december ineens werd geconfronteerd met een tegenvaller; op de ledenvergadering van zijn partij over de verkiezingen werd hij op een lagere plaats gezet, en kwam raadslid Suat Azer (oorspronkelijk niet eens op de lijst) op nummer 2 te staan.

Dat gebeurde volgens Holtland omdat er ineens 71 nieuwe leden opdoken bij die vergadering die Azer op een verkiesbare plek zetten. Voor Holtland en een aantal andere GBK-leden aanleiding om een eigen partij op te richten (Hart voor Kampen), maar de ledenvergadering liet Holtland niet ongemoeid; de vermoedens van ondermijning herhaalde hij later nog eens, en hij meldde de zaak te hebben aangekaart bij een instantie die daar onderzoek naar deed – zonder te zeggen welke instantie dat was.

Helderheid

Dat blijkt nu dus de Rijksrecherche te zijn geweest, die aan burgemeester De Rouwe heeft laten weten de zaak niet verder te onderzoeken. ,,Ik ben blij dat er nu absolute helderheid is”, aldus de burgemeester. Ook voor wethouder en nu Hart voor Kampen-lijsttrekker Albert Holtland zit er nu een streep onder de zaak. ,,Dat er nog geen strafbare feiten zijn geconstateerd, daar heb ik dan vrede mee”, zegt Holtland.

Maar hij sluit niet uit dat er in de toekomst alsnog iets met zijn vermoeden gedaan kan worden. ,,Ik heb mijn melding gedaan, dat is mijn plicht. Hij staat nu in de computers, dat betekent dat als er in Kampen ooit iets zou gaan gebeuren wat te herleiden is tot dit feit dan zou dat weer voor de dag kunnen komen.”

Problemen met zijn voormalige partij-collega Suat Azer zijn er niet, en zijn er ook nooit geweest zegt Holtland. ,,Het ging mij om wat er is gebeurd bij de ledenvergadering.” Spijt van het feit dat hij zijn gedachtegang over mogelijke ondermijning openbaar heeft gemaakt heeft hij ook niet. ,,Ik wilde mijn gevoel duidelijk maken.”

Woorden

De uitkomst verrast Suat Azer niet. ,,Ik weet dat ik okay ben”, zegt hij met verwijzing naar de conclusie van de Rijksrecherche. Wat Holtland heeft gedaan vindt het raadslid evenwel verre van okay. ,,Woorden doen er toe, je kunt niet zomaar iets roepen. Tijdens de ledenvergadering over het samenstellen van de kieslijst heeft de meerderheid gesproken, dat moet hij accepteren. Het was fair play, volgens de regels. Dat mensen lid worden in tijden van verkiezingen is normaal. De partij is niet van hem”

Bluf

Hij voelt zich dan ook beschadigd. ,,Dit heeft veel mensen pijn gedaan en veel leed veroorzaakt, ook bij mijn gezin. De Rijksrecherche is niet niks.” Dat zijn partij GBK en Holtlands Hart voor Kampen samenwerken in een eventuele coalitie is wat hem betreft uitgesloten, zegt Azer. ,,Holtland bluft 24 uur per dag, daar ben ik de laatste 1,5 jaar achtergekomen. Neem de motie van afkeuring die de SGP onlangs indiende (naar aanleiding van stilstand van woningbouw aan de Parallelweg, vorige maand, ps). Daar veegt hij gewoon zijn achterste mee af (Holtland vergeleek de motie met wc-papier, ps). Zo’n iemand neemt men niet serieus. Het moet ophouden met deze poppenkast, we gaan gewoon weer door.”

GBK-voorzitter Hans van der Harst bezigt dezelfde woorden. ,,We zagen dit met veel vertrouwen tegemoet, maar leuk is het niet. Hier is grote persoonlijke schade aangericht. Wat mij betreft mag Holtland zichzelf rectificeren.”

Kantonrechter Het afwikkelen van de boedelscheiding tussen GBK en Hart van Nederland is achter de schermen nog steeds in volle gang. Holtland cs. eisen 7000 euro van hun oude partij, hun bijdrage aan de partijkas. Een kantonrechter moet het geschil beslechten, zegt GBK-voorzitter Van der Harst. ,,De uitspraak zal ergens deze zomer zijn.” De vier oud-GBK’ers die Hart voor Kampen hebben opgericht (Holtland, Nardus Koster, Piet Bergstra en Henk Prinsen) hebben hun royement aanvaard, zegt Van der Harst. ,,Dit zal morgen (zaterdag) op de ledenvergadering worden bekrachtigd.” In eerste instantie gingen de vier in beroep, waardoor ze lopende het beroep, werden geschorst. ,,Daardoor kunnen ze dit lopende boekjaar aan hun betalingsverplichtingen aan GBK, horend bij het lidmaatschap en mits ze worden herkozen als raadslid, worden gehouden. Ook al zijn ze een nieuwe partij gestart.”