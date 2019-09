Rijkswaterstaat test stormvloedkering Ramspol: publiek welkom

Belangrijk­ste hobbel genomen: Lelystad Airport mag definitief open van Brussel

13:40 De Europese Commissie in Brussel is definitief akkoord met de verkeersverdelingsregel (VVR) van minister Cora van Nieuwenhuizen. Dat meldt de Commissie in een statement op de eigen website. Hiermee is een belangrijke hobbel genomen richting opening van het vakantievliegveld.