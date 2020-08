Rijkswaterstaat wil nog niet aan maatregelen op N50

kaart Ruim 4000 nieuwe coronage­val­len: bekijk hier hoeveel het er zijn in jouw gemeente

16:44 In heel Nederland werden afgelopen week ruim 4000 mensen positief getest op het coronavirus. Dat heeft het RIVM vandaag bekendgemaakt. De grootste ‘brandhaarden’ bevinden zich in het westen van ons land, in Oost-Nederland laten de cijfers een stuk minder zorgwekkend beeld zien.