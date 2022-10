Rik uit Kampen haalt auto altijd op tijd weg, maar dit keer niet (en dat komt hem duur te staan): 'Belachelijk’

Celstraf geëist tegen man vanwege crash op N50 bij Kampen: kettingre­ac­tie aan kantelende voertuigen

Zeven gewonden, een ravage en de weg die urenlang werd afgesloten. Het ging in augustus 2020 helemaal mis op de N50 bij Kampen. En dat was de schuld van Blazej G., vindt justitie. De 34-jarige Pool belandde op de verkeerde weghelft en zette een kettingreactie aan kantelende voertuigen in gang. Het Openbaar Ministerie eist drie maanden cel en een rijverbod.

29 september