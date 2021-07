Risico te groot; ook afgeslankt Full Color festival Kampen afgelast

Vanwege de onzekerheid over coronaregels wordt ook het aangepaste festival Sound of Full Color in Kampen van de agenda gehaald. Volgens Emma Quilligan van de festivalorganisatie is het risico te groot. Het kleinere alternatief voor het Full Color festival stond gepland voor 20 en 21 augustus, een week nadat het kabinet duidelijkheid geeft over het al dan niet versoepelen van de coronamaatregelen.