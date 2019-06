Rode cijfers bij zorgorganisatie PGVZ in Kampen zijn volgens plan

PGVZ leed over 2017 een verlies van 7 ton. Vorig jaar dook de organisatie voor 3 ton in het rood, blijkt uit de jaarverslagen ,,Dit past in het 5-jarenplan dat wij hebben", reageert directeur Gosse Noppert. ,,De eerste twee jaar maken wij verlies, daarna volgt winst. In dit derde jaar rekenen we op een winst van drie ton en dat is al zichtbaar in de cijfers over het eerste kwartaal.”