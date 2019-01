Rolstoelbus voor Sven uit IJsselmuiden flinke stap dichterbij

Zijn ouders begonnen vorig jaar augustus met het inzamelen van kroonkurken voor een nieuwe rolstoelbus. Sven paste op dat moment nog net in hun auto. Zonder bus zou Sven hun woonplaats IJsselmuiden nauwelijks nog uit kunnen komen. De tijd begint te dringen, want Sven (5) komt steeds meer klem te zitten in de auto. Hij heeft eigenlijk geen ruimte meer, zegt zijn moeder Nellie-Anne Boer. Hij wordt groter en zwaarder en dat wordt fysiek een steeds groter probleem.

15.000 kilo

De oproep voor kroonkurken heeft inmiddels bijna 16.000 kilo opgeleverd. Een druppel op de gloeiende plaat in het besef dat zo’n 250.000 kilo nodig is voor een aangepaste bus. De oproep voor doppen heeft echter ook andere acties in gang gezet die inmiddels aardig wat euro's hebben opgeleverd. Carbidschutters in Kampen zamelden eind vorig jaar bijvoorbeeld geld in voor Sven. In het vat zit in elk geval nog een sponsorrit en een benefietconcert. ,,Georganiseerd door iemand uit de buurt die wij helemaal niet kennen’', aldus Nellie-Anne Boer. ,,Omdat zo'n evenement sneller geld oplevert voor de bus dan kroonkurken.’’

De steun komt uit heel Nederland, zelfs uit Duitsland en België. ,,We zijn heel blij met al die hulp. We hadden nooit kunnen denken dat al we al zo snel zo veel bij elkaar hebben kunnen krijgen.’’ De teller staat inmiddels op 15.000 euro. Als de ouders van Sven de aanpassingen van de bus zelf moeten betalen, lopen de kosten van de benodigde bus op tot 62.500 euro.

Quote Ja, we zijn er druk mee. Maar het is voor een goed doel, dat houden we steeds voor ogen Nellie-Anne Boer, Moeder van Sven

De familie Boer is er maar druk mee. In de afhandeling van alle steun gaat een hoop tijd zitten, geeft Nellie-Anne Boer toe. Kroonkurken halen, als het qua kosten uit kan. Aanhangers vol aluminium doppen naar de recycling brengen. En berichten beantwoorden van mensen die contact leggen. ,,We doen het voor een goed doel, dat houden we voor ogen.’’