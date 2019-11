Roofvogelvlieger moet poep van panelen op stadhuis Kampen houden

Vervaarlijk vliegt de grote roofvogel boven het Kamper stadhuis - om na een kleine minuut al weer te zijn verdwenen. Vliegend vanaf een flexibele paal van een paar meter hoog laat de vogel zich bij ieder zuchtje wind even zien in de strijd tegen de meeuwen. Of beter gezegd: de meeuwenpoep, want de zonnepanelen op het dak van het stadhuis vormen een geliefd object voor de meeuwen als het gaat om toiletbezoek.