Rotonde in Flevoweg Kampen stuk later klaar dan gedacht

Kraakster boerderij in Zalk dwarsboomt verkoop, projectont­wik­ke­laar wil van haar af

19 mei De eigenaar van een boerderij aan de Buckhorsterlaan in Zalk heeft vergevorderde plannen met het pand. Slopen, verhuren aan een zorginstelling, of verkopen. In alle gevallen ziet de projectontwikkelaar zich gedwarsboomd door de aanwezigheid van een of meerdere krakers. Potentiële kopers durven het terrein niet op om het pand te bekijken, omdat het ‘unheimisch’ voelt.