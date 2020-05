Route langs negen 'vrijheidsbankjes’in Kamper binnenstad vanaf Bevrijdingsdag te bewandelen

Projectont­wik­ke­laar wil, tegen voorwaar­den in, alsnog subsidie van 4 ton direct krijgen voor opknap­beurt historisch pand in Kampen

10:00 Het Kamper college buigt zich opnieuw over een subsidieaanvraag voor het opknappen van het voormalige schoolgebouw aan de Buiten Nieuwstraat. Projectontwikkelaar BOEi heeft in een gesprek met burgemeester Bort Koelewijn en wethouder Albert Holtland gevraagd om het totaal toegezegde subsidiebedrag van 400.000 euro al voor de eerste fase van de restauratie in te zetten.