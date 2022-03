Ruim 100 auto's in de rij bij spotgoedkoop tankstation in Kampen: 'De moeite waard’

VideoAutomobilisten stonden vandaag tussen 11.00 en 12.00 uur massaal in de rij bij de onbemande vestiging van tankstation TinQ aan de Ambachtstraat in Kampen. Zo’n honderd mensen wilden daar hun tank volgooien, omdat je er kon tanken voor de prijs van twintig jaar geleden; 1,17 euro per liter benzine. Een jubileumactie vanwege het 20-jarig bestaan.

Ruim voor de start van de actie kwamen automobilisten al naar het tankstation. Janny van Dijk uit Genemuiden was om 07.45 uur (!) een van de eersten die aansloot in de rij. ,,Een mooie actie, dus ik vind het de moeite waard om er op tijd heen te gaan”, vertelt ze. Tot aan de McDonald’s, gelegen aan de N50, stonden zo’n honderd auto’s. De politie was aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.

Lees ook Bij dit tankstation tank je vandaag één uur lang voor prijzen van twintig jaar geleden

Volledig scherm Een lange rij voor de TinQ in Kampen, waar je tussen 11.00 en 12.00 uur tankt voor de prijs van twintig jaar geleden: 1,17 euro per liter benzine. © Merle Heppenhuis

In Kampen stond het verkeer volledig vast, bevestigde vrachtwagenchauffeur Ed. ,,Ik deed er een half uur over om door de stad te komen...”, zei hij. TinQ meldde eerder al aan de Stentor dat een enorme toeloop verwacht werd. Daarom werden er voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals het inzetten van een gecertificeerde verkeersregelaar. Ook waren er personeelsleden van het bedrijf aanwezig.

Lang niet iedereen kwam uiteindelijk aan de beurt voor de voordelige benzineprijs; rond 12.00 uur werd de rij voor de pomp afgesloten met pionnen. Meerdere automobilisten dropen teleurgesteld af en keerden om. Wel kregen ze nog een kortingsbon van vijf euro.

Artikel gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Er staat een rij van zo’n honderd auto’s bij de TinQ aan de Ambachtsstraat in Kampen. © Merle Heppenhuis

Euro per liter

Voor de gelukkigen gold een korting van meer dan 1 euro per liter. De vestiging in Kampen was een van de veertig waar TinQ de actie houdt

Van 7 tot en met 11 maart worden per dag vier tankstations in Nederland uitgekozen waar de actie één uur lang geldt. Op 13 maart gaat het om twintig tankstations op één dag, waar ook een uur lang tegen een extreem lage prijs de autotank volgegooid kan worden. Een dag van tevoren wordt via de app en site van het bedrijf bekendgemaakt op welke locaties het de volgende dag raak is. De actietijden kunnen per tankstation verschillen.

Volledig scherm Tanken voor 1,17 euro per liter Euro95 bij de TinQ in Kampen. © Merle Heppenhuis

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.