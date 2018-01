Ruim 350.000 views voor carbidschietende burgemeesters

Eerste boom voor nieuw voedselbos in Stadspark Kampen

26 januari De eerste boom voor het nieuwe Voedselbos in Kampen komt er aan. Op 14 maart gaat een walnotenboom in het Stadspark de grond in, tijdens Boomplantdag. Het voedselbos wordt een verzameling van bomen die eetbare vruchten en noten afgeven.