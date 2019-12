Ruim 70 meldingen van vuurwerkoverlast in Kampen

Video Jan Willem is wijkagent van Kampen op het azc in Dronten: ‘Een klein groepje verpest het voor de rest’

11:01 Een praatje. Een boks. Een lach. Op het asielzoekerscentrum in Dronten kent agent Jan Willem Pennekamp zijn pappenheimers. Een dag per week is de wijkagent uit Kampen over de provinciegrens en in de buurgemeente. De maatregelen om de reeks diefstallen door azc’ers in Kampen te stoppen, lijken succesvol. Maar hij benadrukt: ,,We zijn er nog niet.”