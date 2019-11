Ruimere regeling voor peuters met taalachterstand in Kampen

Gemengde groepen

Ook peuters die niet tot de doelgroep behoren kunnen gebruik maken van de regeling, zij het voor een geringer aantal uren: twee dagdelen van in totaal 7 uren per week. De peuters worden bewust in gemengde groepen opgevangen om segregatie te voorkomen.

Taalachterstand is ook in Kampen nog steeds een actueel thema. Naar schatting 15 procent van de beroepsbevolking in deze gemeente is laaggeletterd. Zo worden mensen aangeduid die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. ,,Juist om die reden investeren we op jonge leeftijd in de taalontwikkeling, zodat kinderen met een zo goed mogelijk taalniveau op het basisonderwijs in- en uitstromen”, aldus een woordvoerster van de gemeente.