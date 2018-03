Ruimte voor Rivier bij Kampen steeds populairder als groepsuitje

Vrijwilligers van waterschap Drents Overijsselse Delta leiden bezoekers rond door het projectgebied. Het komt steeds vaker dat een week 'Kijken achter de Dijken' is volgeboekt. Sinds de dijken van Ruimte voor de Rivier klaar zijn, mogen groepen onder begeleiding het bouwterrein op. ,,Want door die dijken kunnen mensen niet het gebied inkijken'', zegt woordvoerster Milou Bosscher van Ruimte voor de Rivier Kampen. ,,Ze zien wel het bouwverkeer, maar weten niet wat er allemaal aan de binnenkant van de dijken gebeurt.''

Quote Mensen zien wel bouwverkeer, maar weten niet wat er binnen de dijken gebeurt Milou Bosscher

Maximaal vier keer per week gaat een groep op excursie voor een 'Kijkje achter de Dijken', de ene keer is het een school of een groep ouderen, de andere keer gaat het om een universiteit of een bedrijf. ,,Afhankelijk van de groep wordt bepaald wie mee gaat. ,,We kijken waar behoefte aan is'', zegt vrijwilligerscoördinator Reza de Jong. ,,We hebben mensen die technisch veel weten, maar ook iemand met kennis van natuur en ecologie. Anderen zijn thuis op meerdere fronten''

Pottenkijkers

De asfaltweg voor bouwverkeer dient bij de excursies als verkeersader. Afhankelijk van de groepsgrootte gaan bezoekers per auto of bus het gebied waar publiek anders niet mag komen. Toeval of niet, sinds de excursies heeft Ruimte voor de Rivier minder last van illegale pottenkijkers. ,,De gebiedsconciërge heeft het wel eens drukker gehad'', geeft Bosscher toe. In het verleden zijn er nog wel eens crossmotoren, brommers en auto's gesignaleerd die daar echt niet mochten komen. De laatste tijd gaat het goed, zegt Bosscher, al geeft ze toe dat het zo weer anders kan zijn. ,,Als het weer mooier wordt.''

Wie met club, vereniging of een ander soort groep het terrein op wil, kan zich melden bij Ruimte voor de Rivier. De excursie is gratis, alleen voor vervoer wordt een bedrag in rekening gebracht, tegen betaling wordt eventueel ook een lunch geregeld. De excursie begint bij het informatiecentrum aan het Engelenbergplantsoen. Elke laatste woensdag van de maand is er een vaste excursie voor buren. De eerstvolgende is 28 maart, van 15.39-17.00 uur. Aanmelden kan via e-mail: info@ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.