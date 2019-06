Rustig varen in ‘natuurgebied’ het Reevediep bij Kampen

video En daar is ie: De eerste trein bij station Stadshagen

2 juni Op social media delen reizigers hun vreugde over de eerste trein die vanmorgen een stop maakte bij het nieuwe station van Stadshagen. Het station kent een roerige geschiedenis. Vlak voor voltooiing bleek dat gebruik niet mogelijk was doordat de ondergrond onder de rails ongeschikt was voor rijden met de geplande hogere snelheid. Door enige aanpassingen lijkt het nu toch mogelijk dat het station bij de Zwolse wijk in gebruik genomen wordt.