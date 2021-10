Ruzie en bedreiging bij eethuis Jimmy in Kampen

De problemen ontstonden rond kwart voor elf 's avonds toen meerdere bezoekers het met elkaar in conflict raakten bij het eethuis. ,,Of er daadwerkelijk gevochten is krijgen we niet helemaal helder’’, aldus politievoorlichter Frank Brouwer. ,,Er werd wel gedreigd. En er was onenigheid. Eén van de mensen die daarbij was verklaarde ook dat hij met een mes was bedreigd.’’