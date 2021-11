Ruzie met ouders bij ingang en mailbox vol opzeggingen: worsteling met QR-code bij zwemles

Woonhuis voor mensen met niet-aangeboren-hersenlet­sel sluit deuren en verdwijnt uit Kampen

Mensen met niet-aangeboren-hersenletsel (NAH) die in Burgelstee in Kampen wonen, moeten verhuizen. De woonlocatie van InterAktContour gaat over twee jaar dicht, omdat het pand ‘op de langere termijn niet meer voldoet’. In Zwolle wordt een nieuwe woonvoorziening gebouwd.

8 november