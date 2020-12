Ruzie over rode verlichting van transportbedrijf Wezenberg in IJsselmuiden: ‘Heel ongelukkig’

Plan Seveningen bij Kampen weer klap in het gezicht van bewoners woonarken

8 december Idyllisch wonen op het Ganzendiep blijft uitsluitend een privilege van de huidige bewoners van de 14 woonarken langs de Seveningseweg. Het college van Kampen wil de arken geen permanente woonbestemming geven omdat het niet past in de ontwikkeling van het gebied. Dat is een klap in het gezicht van de bewoners, die er wel op hadden gerekend. „Maar de race is nog niet gelopen, ook juridisch gezien niet”, zegt woordvoerder Zwier Kanis van de bewoners strijdbaar.