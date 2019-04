's-Heerenbroek over woningbouw Scholtensteeg: ‘Alleen uitschot laat je daar wonen’

Het verzet duurt al ruim een jaar. Van inspreken bij gemeenteraadsvergaderingen tot grote spandoeken bij de bouwlocatie. Vooralsnog vangen de ‘s-Heerenbroekers bot, de 106 tijdelijke huizen aan de Scholtensteeg in Zwolle gaan er komen. Met name voor de bewoners van de parallelweg langs de Zwolseweg een hard gelag, want zij krijgen de nieuwe woonwijk vol in het zicht. ,,Ik denk dat ik nog bozer ben dan de rest van het dorp’’, zegt Geertje van Gerner. ,,Dan kan Jansen (ontwikkelaar, red.) wel zeggen dat de afstand tot ‘s-Heerenbroek 1.200 meter is, maar wij wonen op 50 meter. Ik maak me ook zorgen over de infrastructuur.’’