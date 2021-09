’s-Heerenbroek vestigt alle hoop op provincie om gewraakte hoogspanningskabel ondergronds te krijgen

Filmopna­mes op Kamper kogge over Friese volksheld: ‘Ik word ook nog onthoofd’

14 september Twee dagen lang was de Kamper kogge en de werf eromheen een heuse filmset. Regisseur Steven de Jong nam hier met zijn team een aantal scènes op voor zijn speelfilm over de Friese volksheld ‘Grutte Pier’. In oktober volgend jaar moet de film in de bioscopen te zien zijn, en dan hopen ook de figuranten zichzelf op het witte doek terug te zien.