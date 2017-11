's-Heerenbroek voelt zich machteloos tegen bouwplan

Wat nu? Het is de vraag van de dag in een teleurgesteld 's-Heerenbroek. ,,We ervaren het machteloze gevoel van een dorp tegen plannen van een grote stad; David tegenover Goliath", aldus Dorpsbelangen-bestuurslid Jacolien van de Wetering.

Van de Wetering (ook CDA-raadslid in Kampen) toog maandagavond naar het gemeentehuis van Zwolle. Zij hield een pleidooi tegen de bouw van 106 woningen aan de Scholtensteeg.

En was er vervolgens getuige van dat zonder slag of stoot de Zwolse politici instemden met de bouw van zoveel huurwoningen op enkele honderden meters afstand van het dorp met circa tweehonderd huizen. ,,Ik heb het idee dat mijn betoog om niet te bouwen alleen maar is aangehoord", blikt Van de Wetering op dinsdag terug. ,,Zwolle vindt hun probleem zwaarder wegen dan de gevolgen voor 's-Heerenbroek."

Huurwoningnood

Het probleem van Zwolle is huurwoningnood. Het oog is gevallen op een lap grond aan de Scholtensteeg. Het is Zwols grondgebied en hoort bij de wijk Stadshagen. Maar ten opzichte van de Vinex-wijk is het ook gelegen aan de andere kant van de dijk, waarover de Hasselterweg loopt.

En dat steekt 's-Heerenbroek. Over een jaar kijken inwoners niet meer naar een groene vlakte, maar een muur van honderd woningen. ,,De lasten zijn voor 's-Heerenbroek", stelt Van de Wetering. ,,Hoe zit het met de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld om de Zwolseweg over te steken. En waar gaan de kinderen naar school? Er wordt gezegd dat ze naar scholen in Stadshagen gaan, maar wat als een aantal voor toch onze dorpsschool kiest? Volgens ons zijn dat vragen waarover al gesproken moet zijn, voordat een besluit wordt genomen."

Bouwplan