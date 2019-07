's-Heerenbroek wil starterswoningen, maar alleen voor eigen jeugd

's-Heerenbroek heeft dringend behoefte aan starterswoningen. Die zijn nodig om de jeugd in het dorp te houden en school en verenigingen in stand te houden. Dorpsbelangen heeft echter een zorg.

,,Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze niet in handen komen van, bijvoorbeeld, Zwollenaren die denken hier goedkoop te kunnen wonen", zegt bestuurslid Jacolien van de Wetering. Die boodschap is deze week overgebracht aan het gemeentebestuur van Kampen. Burgemeester en wethouders brachten een werkbezoek aan het dorp.

Onderzoek

In 's-Heerenbroek is in de komende tien jaar behoefte aan tussen de vijftien en twintig nieuwe woningen. Dat blijkt uit een onderzoek dat begin dit jaar is uitgevoerd door Companen. Volgens het bureau is in het dorp behoefte aan vijf tot negen nieuwe woningen in de prijsklasse tot 185.000 euro.