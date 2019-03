's-Heerenbroek zet protest door na presentatie omstreden bouwplan van Zwolle: ‘Er staat excuusgroen tussen’

IJsselheem interesse voor ouderen in voormalige HBS in Kampen

7:00 Zorgconcern IJsselheem onderzoekt of huisvesting voor ouderen mogelijk is in de voormalige HBS aan het Engelenbergplantsoen in Kampen. ,,De plannen zijn nog hartstikke pril", benadrukt Bert Penninkhof, manager wonen, zorg & welzijn.