Saba M. ontkent dat ze bewust met haar dreumes en peuter in de IJssel sprong in Kampen: ‘Ik gleed uit’

Staking krijgt het openbaar vervoer plat, maar niet de scholen: ‘We halen ze zelf wel op’

Ze zitten in Zutphen pal naast elkaar: de fashionopleiding van Aventus en het busstation. De studenten ontmoeten vrijdag ondernemers uit de regio, ondanks de staking in het openbaar vervoer. ,,Een kopje koffie aanbieden kan niet online. Daarom halen we onze studenten zelf maar op.’’ Aventus is bepaald niet de enige school in de regio die snel schakelt, zo blijkt.

8:28