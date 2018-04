Sail Kampen lokt meer bezoekers dan ooit: 250.000 toeschouwers

De organisatie stelt dat het hele festijn nagenoeg zonder incidenten is verlopen, maandag was het de drukste dag in combinatie met paasmarkt De Heugte. De volgende editie van Sail Kampen is in principe over vier jaar, maar het Sail-bestuur heeft zichzelf de ambitie gegeven om het zeilfeestje eens in de drie jaar te houden. Die beslissing volgt na een evaluatie over deze Sail-editie.