Sanering van de Brunneper Bongerd in Kampen blijkt dubbel zo duur

Liveblog Belangrij­ke punten voor DVS, Staphorst en ‘s-Heeren­broek toont veerkracht op doelpunt­rij­ke zaterdag

De meeste ploegen die binnen twintig minuten tegen een 0-2 achterstand aankijken besluiten om er met de pet naar te gooien. Maar dit geldt niet voor ’s Heerenbroek, dat uiteindelijk nog met ruime cijfers won van Reaal Dronten. Ook Staphorst had de smaak te pakken, terwijl DVS’33 door het oog van de naald kroop tegen Excelsior’31. De ploeg uit Ermelo zal er niet om malen, want de eerste zege van 2022 is een feit.

6 maart