Schaatspret niet van invloed op beschermde vogelsoorten in Reevediep, maar achtergelaten afval doorn in het oog van de boswachter

Valentijns­ac­tie Leger des Heils Kampen: Geen bonbons, maar zegen vragen over je relatie

14 februari Valentijnsdag is veel te commercieel geworden, vinden twee Kampenaren in dienst van het Leger des Heils. Daarom vragen ze vandaag aandacht voor de kern van Valentijnsdag: het vieren van de door God gegeven liefde. Wie wilde kon de zegen vragen over zijn of haar relatie in de buurthuiskamer van het Leger in de Boven Nieuwstraat. ,,Je kunt elk jaar wel bonbons kopen, maar dit is specialer.”