Schade jaarwisseling Kampen 23 mille; ‘echt werk van de eencelligen onder ons’

Kerk in Grafhorst wordt De Herberg, ‘anders blijft hier helemaal niets meer over’

8 januari De commissie tot behoud van de kerk in Grafhorst kan zichzelf opheffen. Na jaren van soebatten en heftige emoties is er een nieuwe bestemming gevonden voor het gebouw. De Grafhorster ondernemer Henk-Jan van der Weerd neemt de kerk over om er een multifunctioneel dorpshuis van te maken. „Ik dacht: als dit ook nog verloren gaat hebben we hier helemaal niks meer”, zegt Van der Weerd over zijn motivatie.