Schans Buitenwacht zit misschien sanering Blekerijweg in de weg

Ronaldo (25) raakt zwaarge­wond bij ernstig ongeluk op N50: ‘Ik heb hem wel, maar ook niet’

Loeiende sirenes, traumahelikopters boven Kampen. Wie zit er nu weer in de narigheid door de N50, vragen Benno ten Brinke en zijn vriendin Janny Bastiaan zich af in de zomer van 2021. Dan gaat de telefoon: dit keer zijn zij zelf directe familie van het slachtoffer. Hun zoon van 25 overleeft ternauwernood een ongeval op het wegvak waar sinds deze maand een snelheidslimiet geldt van 80 kilometer per uur. ,,Mensen hebben totaal geen weet wat er allemaal op je afkomt.’’

11 september