Schattig! Deze jonge geitjes met flaporen doen het goed bij kinderboerderij in Kampen

Gemeenten in Overijssel slijpen nu al de messen tegen de jeukrups met nieuwe, gezamenlij­ke aanpak

16:22 We zijn nog niet halverwege maart, maar Provincie Overijssel slijpt nu al de messen in de strijd tegen de eikenprocessierups, in de volksmond ook wel bekend als ‘jeukrups’. ,,Over een week of twee beginnen we met alle 25 gemeenten aan een nieuwe, gezamenlijke aanpak’’, meldt Herman Dorgelo namens de provincie.